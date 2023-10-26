Lạ lùng khoảnh khắc người phụ nữ dắt cá đi dạo trên đường dưới trời mưa thu hút sự chú ý và tò mò của nhiều người

Trong video, một người phụ nữ lớn tuổi đang dắt một cá đi dạo trên đường dưới trời mưa. Khoảnh khắc này đã thu hút sự chú ý và tò mò của nhiều người qua đường. Video được quay tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào ngày 19/10 vừa qua.

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