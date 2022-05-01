Lạ đời cảnh nam thanh niên bị đàn ong bâu đúng 'chỗ hiểm', chuyện gì đây?

Một nam thanh niên 25 tuổi đang lái xe chở bạn tới một gara ở bang Nagaland, đông bắc Ấn Độ thì bất ngờ bị hàng trăm con ong "bao vây". Trong đoạn clip được ghi lại, anh chàng đang cúi người, cố rũ mạnh để lũ ong bay đi nhưng vô ích. Sau đó, nam thanh niên đã bắt được con ong chúa, ngắt một phần cánh và đặt nó vào một chiếc thùng. Đàn ong lập tức bay theo.
Đời Sống 23:16 01/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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