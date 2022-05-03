Kinh hồn clip xe máy kẹp 4 người lao như tên bắn, đâm ngang sườn ô tô đang quay đầu

Sự việc xảy ra vào ngày 26/4, tại Thành phố Chiêu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một chiếc xe ô tô màu xám đang quay đầu trên đường thì bất ngờ một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao lao tới, đâm thẳng vào sườn xe. May mắn. 4 thiếu niên trên xe máy chỉ bị thương nhẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hon-clip-xe-may-kep-4-nguoi-lao-nhu-ten-ban-dam-ngang-suon-o-to-dang-quay-dau-466168.html