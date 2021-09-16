Kinh hoàng giây phút bình oxy phát nổ kinh hoàng, 2 người đàn ông thoát chết ‘THẦN KỲ’ trong sự ngỡ ngàng của người chứng kiến

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 7/9, tại thành phố Mandapeta ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Khi đang vận chuyển oxy thì bất ngờ bị phát nổ, nhưng 2 người đàn ông ngồi trên xe tải đã sống sót một cách khó tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-giay-phut-binh-oxy-phat-no-kinh-hoang-2-nguoi-dan-ong-thoat-chet-than-ky-trong-su-ngo-ngang-cua-nguoi-chung-kien-424594.html