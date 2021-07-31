'KINH HOÀNG' cửa cuốn tự động đè lên người bé gái và phản ứng 'xuất thần' của cô chị cứu em 'thoát chết trong gang tấc'

Khi chiếc cửa cuốn tự động trong nhà đang đóng xuống thì bé gái bất ngờ bò ra ngoài nhưng lại mắc kẹt. Thấy thế, cô chị liền chạy đi tìm người lớn trong nhà hỗ trợ và nhanh chóng đưa người em ra ngoài an toàn.

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