Kinh hoàng cảnh tượng tài xế say rượu lái ô tô chạy lấn sang làn ngược chiều tông trực diện 4 xe máy rồi bỏ chạy khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 16/10, tại thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc. Từ hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe SUV màu đen chạy lấn sang làn đường ngược chiều đã va chạm trực diện với 4 chiếc xe tay ga. Cú tông mạnh làm 5 người bị thương, tài xế sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

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