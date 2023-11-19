Kinh hoàng cảnh tượng ô tô đâm vào nắp hố ga trên đường rồi văng lên không trung đè trúng xe máy chạy cùng chiều

Sự việc được ghi lại vào ngày 16/11, tại Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ đâm vào nắp hố ga nhô ra trên đường khiến phần đuôi xe nảy lên không trung rồi đè trúng một chiếc tay ga.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-tuong-o-to-dam-vao-nap-ho-ga-tren-duong-roi-vang-len-khong-trung-de-trung-xe-may-chay-cung-chieu-631751.html