Kinh hoàng cảnh tượng máy bay quân sự lao xuống đất, đâm trúng ô tô rồi nổ tung khói đen bao phủ một góc trời

Video ghi lại gần thành phố Turin phía bắc nước Ý hôm 16/9. Một chiếc máy bay quân sự đã rơi xuống đất, đâm trúng một ô tô chở gia đình 4 người làm một bé gái 5 tuổi đã thiệt mạng, 3 thành viên còn lại bị bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-tuong-may-bay-quan-su-lao-xuong-dat-dam-trung-o-to-roi-no-tung-khoi-den-bao-phu-mot-goc-troi-617704.html