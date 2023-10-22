Kinh hoàng cảnh tượng cháy hội trường đám cưới, 500 khách mời tháo chạy thục mạng thoát thân, mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn

Video được ghi lại tại một đám cưới của một cặp đôi trẻ người địa phương được tổ chức tại hội trường bên trong Nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 trưa 22-10, làm một người bị thương nhẹ, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng.
Đời Sống 16:53 22/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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