Kinh hoàng 2 con sư tử tấn công và ăn thịt chàng thanh niên trong vườn quốc gia ở Nam Phi

Hôm mùng 6 tháng 3, chuyên gia theo dõi động vật hoang dã 27 tuổi tên Malibongwe Mfila đã bị hai con sư tử tấn công và ăn thịt tại vườn quốc gia Marakele Nam Phi. Câu chuyện sau khi được đăng lên các nền tảng trên MXH khiến ai cũng khiếp sợ và đáng tiếc cho anh chàng xấu số này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-2-con-su-tu-tan-cong-va-an-thit-chang-thanh-nien-trong-vuon-quoc-gia-o-nam-phi-439880.html