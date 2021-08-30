Không muốn chạy quay đầu, tài xế xe máy quyết định chạy ngược chiều trên cầu và cái kết đắng khi va chạm kinh hoàng với ô tô

Thay vì di chuyển thêm 1 đoạn tới điểm quay đầu, tài xế xe máy quyết định lái xe chạy ngược chiều 1 đoạn trên cầu để chuyển hướng sang chiều ngược lại cho nhanh. Nhưng lại bị ô tô tông rất mạnh hất văng cả xe máy lẫn tài xế.
Đời Sống 13:09 30/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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