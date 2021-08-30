Không muốn chạy quay đầu, tài xế xe máy quyết định chạy ngược chiều trên cầu và cái kết đắng khi va chạm kinh hoàng với ô tô

Thay vì di chuyển thêm 1 đoạn tới điểm quay đầu, tài xế xe máy quyết định lái xe chạy ngược chiều 1 đoạn trên cầu để chuyển hướng sang chiều ngược lại cho nhanh. Nhưng lại bị ô tô tông rất mạnh hất văng cả xe máy lẫn tài xế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-muon-chay-quay-dau-tai-xe-xe-may-quyet-dinh-chay-nguoc-chieu-tren-cau-va-cai-ket-dang-khi-va-cham-kinh-hoang-voi-o-to-421278.html