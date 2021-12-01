Không chỉ sở hữu nhan sắc ‘không tì vết’ hot girl 9X Việt còn gây sốt với thân hình ‘đồng hồ cát’ 90-62-96cm ‘nóng bỏng tay’

Nguyễn Phương Trang là một trong những hot girl làng Gym nổi tiếng đến từ Phan Thiết. Cô nàng không chỉ nổi đình nổi đám với thân hình “đồng hồ cát” có chỉ số 3 vòng 90-62-96cm. Bên cạnh đó nhan sắc “không tì vết” của người đẹp còn gây thương nhớ cho fan hâm mộ.
Đời Sống 07:19 01/12/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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