Không chỉ ga lăng với bạn tình, cá ngựa đực kiêm luôn nhiệm vụ mang nặng đẻ đau khi oằn mình hạ sinh hàng trăm con nhỏ

Ca ngựa là loài có điểm điểm sinh sản khá thú vị. Cá ngựa đực sẽ mang con bên mình trong suốt thời kỳ thai nghén. Nó tự thụ tinh cho những quả trứng được con cái chuyển sang và sau đó hạ sinh chúng. Video ghi lại khoảnh khắc cá ngựa đực oằn mình sinh con khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Đời Sống 11:18 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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