Khoảnh khắc tai nạn nguy hiểm, xe tải đâm gãy cột điện văng vào xe ba bánh, nhiều người chứng kiến cũng phải giật mình kinh hãi

Vụ việc xảy ra hôm 25/8 ở Đại Lộ San Fernando, tỉnh La Union, Philippines. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại, chiếc xe tải bất ngờ tông gãy cột điện làm nó đè trúng xe 3 bánh khiến chiếc xe bị gãy nát.

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