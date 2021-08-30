Khoảnh khắc nghẹt thở giải cứu bé gái 4 tuổi trèo ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh của căn hộ tầng 22

Một bé gái 4 tuổi ở nhà một mình trèo ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh của căn hộ tầng 22 và đã bị mắc kẹt ngoài gờ cửa sổ và may mắn được cảnh sát phát hiện kịp thời. Người dân phía dưới cũng rất hoảng hồn không biết lí do tại sao cô bé lại trèo ra ngoài khi đang ở tầng 22 của tòa nhà.

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