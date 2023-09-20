Khoảnh khắc kinh hoàng, voi rừng tấn công công nhân và chiếc máy xúc đang chặt cây khiến người xem ngỡ ngàng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc con voi rừng tấn công các công nhân và một chiếc máy xúc đang dọn rừng ở Thái Lan. Được biết các công nhân này đang thực hiện công việc chặt cây bạch đàn tại Rừng Lat Krathing, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan vào ngày 16/9.
Đời Sống 08:45 20/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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