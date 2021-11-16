Khoảnh khắc gây sốc, người phụ nữ nữ lớn tuổi đang chậm chạp bước xuống xe buýt bất ngờ cửa đóng lại khiến cụ bà ngã ngửa, tài xế nhận ngay cái kết ‘đắng’

Sự việc xảy ra vào ngày 9/11 vừa qua tại một trạm dừng đỗ xe buýt trong khu đô thị Hougang (Singapore). Hình ảnh được camera giám sát ghi lại toàn bộ quá trình và sau đó người tài xế đã bị kỷ luật.

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