Khi tình thân lớn hơn cả sự sợ hãi, trâu mẹ liều mình chạy theo xe máy vì nghĩ con bị 'bắt cóc' và sự thật đằng sau câu chuyện cảm động!

Trâu mẹ này mới sinh con ở một cánh đồng ngay gần đó. Tuy nhiên, trâu con bị yếu nên người dân đã chuyển nó đến trung tâm chăm sóc động vật để được cứu trợ. Do nghĩ rằng con mình bị "bắt cóc", trâu mẹ đã quyết đuổi theo chiếc xe một đoạn đường dài mà không ngại cảnh xe cộ và con người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-tinh-than-lon-hon-ca-su-so-hai-trau-me-lieu-minh-chay-theo-xe-may-vi-nghi-con-bi-bat-coc-va-su-that-dang-sau-cau-chuyen-cam-dong-446243.html