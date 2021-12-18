Khi sinh vật được mệnh danh là nổi kinh hoàng của các loài động vật biển thức giấc và thống lĩnh đại dương

Rắn krait được biết đến với tên gọi "krait biển dải" hay là "krait biển lia vàng", nó là nổi ám ảnh kinh hoàng với bất cứ laoif sinh vật biển nào bởi nọc độc và khả năng tấn công kinh hoàng. Loài rắn này có dấu hiệu nhận biết tương đối dễ dàng với đầu và thân có sọc đen. Mặt trên của nó có màu xám xanh, bụng màu vàng.

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