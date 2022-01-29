Khỉ mũi hếch vàng 'đốn tim' du khách bởi màn xin ăn cực kỳ lễ phép và đáng yêu, ngoan và dễ thương đến vậy ai lại nỡ không cưng cho được

Chú khỉ mũi hếch vàng liên tục xin ăn người du khách với thái độ rất dễ thương và ngoan ngoãn. Hình ảnh đáng yêu này khiến du khách không thể ngừng cảm thán vì quá yêu thích.
Đời Sống 18:15 29/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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