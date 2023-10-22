Khi đi đến khúc cua, xe bất ngờ lao qua bãi cỏ, đâm vào cây rồi phi thẳng xuống kênh nước, người dân vội nhảy xuống cứu tài xế

Sự việc xảy ra tại Florida, Mỹ và đã được camera giám sát ghi lại. Khi cả hai đi đến khúc của, chiếc Dodge bất ngờ lao qua bãi cỏ, đâm vào một cái cây rồi lao thẳng xuống kênh nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-di-den-khuc-cua-xe-bat-ngo-lao-qua-bai-co-dam-vao-cay-roi-phi-thang-xuong-kenh-nuoc-nguoi-dan-voi-nhay-xuong-cuu-tai-xe-625384.html