Khẩu chiến với tài xế taxi, cô gái nóng giận đến mức lột sạch quần áo giữa đường để 'dằn mặt'

Câu chuyện xảy ra tại đường phố Singapore vào đêm muộn. Một cô gái đã xảy ra mâu thuẫn với tài xế taxi. Trong lúc hai người cãi nhau, cô này đã lột sạch quần áo để 'dằn mặt'. Được biết, sau đó, cô đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội gây rối nơi công cộng.
Đời Sống 10:05 21/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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