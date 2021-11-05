Kẻ thứ ba xuất hiện kịp thời, lợn rừng thoát chết trong gang tấc trước màn rượt đuổi của báo hoa mai

Lợn rừng có một 'cuộc đào tẩu' hết sức ngoạn mục khi dường như số phận đã an bài ngay lúc báo hoa mai đã ghì chặt cơ thể. Điều kỳ diệu đã đến với lợn rừng khi kẻ thứ ba xuất hiện, linh cẩu tiến đến tranh giành con mồi và làm thay đổi cục diện.
Đời Sống 18:13 05/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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