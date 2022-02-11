Kẻ là thống lĩnh bầu trời, kẻ là chiến thần đồng cỏ, liệu rắn chuột khổng lồ có đủ sức hạ bệ ưng đuôi đỏ oai vệ khét tiếng giới săn mồi trên không?

Không ngại tiếp địch ngay trên "sân nhà", rắn chuột tỏ ra liều lĩnh thách thức kẻ săn mồi thượng hạng. Trên bãi cỏ xanh mướt của sân đánh golf Eagle Valley, thành phố Carson thuộc tiểu bang Nevada, Mỹ, hai kẻ săn mồi đã có một cuộc đụng độ đầy căng thẳng.

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