"Hú tim" với cảnh thoát chết của bé trai rơi từ tầng 5 xuống

Sự việc khiến nhiều người dân "hú vía" xảy ra tại thành phố Hoài An, Tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Một bé trai đang cố bám lấy ban công một căn hộ tầng 5 khiến người dân trong khu vực hoảng sợ. Thật may khi cậu bé rớt xuống và bật ra khỏi đệm một người đàn ông đã nhanh nhẹn dùng tay đón lấy cậu, nhờ thế bé trai không hề bị chấn thương nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hu-tim-voi-canh-thoat-chet-cua-be-trai-roi-tu-tang-5-xuong-440647.html