Hot mom bất ngờ nổi tiếng khi đi siêu thị khi diện trang phục hở bạo ‘đốt mắt’ người nhìn, hóa ra lại là gương mặt nổi tiếng có đến 5 triệu người hâm mộ

Hot mom Tạ Vi An (Vivian) gây chú ý khi diện trang phục hở bạo ‘đốt mắt’ người nhìn. Cô từng hữu tài khoản Instagram có tới hơn 5 triệu người hâm mộ nhưng do vi phạm điều khoản, hot mom bị “bay màu” trên mạng xã hội này chỉ sau một đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-mom-bat-ngo-noi-tieng-khi-di-sieu-thi-khi-dien-trang-phuc-ho-bao-dot-mat-nguoi-nhin-hoa-ra-lai-la-guong-mat-noi-tieng-co-den-5-trieu-nguoi-ham-mo-446112.html