Hot mom bất ngờ nổi tiếng khi đi siêu thị khi diện trang phục hở bạo ‘đốt mắt’ người nhìn, hóa ra lại là gương mặt nổi tiếng có đến 5 triệu người hâm mộ

Hot mom Tạ Vi An (Vivian) gây chú ý khi diện trang phục hở bạo ‘đốt mắt’ người nhìn. Cô từng hữu tài khoản Instagram có tới hơn 5 triệu người hâm mộ nhưng do vi phạm điều khoản, hot mom bị “bay màu” trên mạng xã hội này chỉ sau một đêm.
Đời Sống 06:55 15/01/2022

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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