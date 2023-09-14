Hồi hộp đến nghẹt theo từng bước chân của ‘người nhện’ quả cảm cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy chung cư mini thương tâm ở Hà Nội

Thượng úy Phạm Trương Tuấn Anh (30 tuổi), Tiểu đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an Hà Nội như hóa “người nhện” cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Từng bước chân khéo léo anh leo từ tầng 1 lên các tầng cao của chung cư, giải cứu 10 nạn nhân đang cận kề cái chết.
Đời Sống 13:26 14/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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