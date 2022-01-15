Hồi hộp đến nghẹt thở giây phút anh thợ sơn đu dây cứu người dưới giếng sâu, câu nói sau khi cứu được bé trai khiến ai cũng nể phục

Anh Nguyễn Khắc Thắng (SN 1993, trú xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), người đã cứu cháu bé 6 tuổi rơi xuống giếng sâu trong rẫy cà phê. Trong chốc lát, cháu bé được giải cứu, đưa lên an toàn, anh cho biết “lúc ấy tôi chỉ biết cứu người”.

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