HỔ MANG CHÚA săn rắn lục kim thì bất ngờ có kẻ đến hớt tay trên, dù rất cay cú nhưng lại bất lực không thể làm được gì

Con hổ mang chúa đang ra sức săn con rắn lục kim, chuẩn bị tóm gọn con mồi thì bất ngờ con chim hồng hoàng từ đâu bay đến hớt tay trên. Mất ăn nên nó chuyển sang săn con mồi khác và lần này thành công trót lọt khi săn con rắn chuột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-mang-chua-san-ran-luc-kim-thi-bat-ngo-co-ke-den-hot-tay-tren-du-rat-cay-cu-nhung-lai-bat-luc-khong-the-lam-duoc-gi-421442.html