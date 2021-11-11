Hồ hởi review tàu trên cao, gái xinh ngực khủng có biểu cảm 'lạ' khiến bao người khó hiểu và nguyên nhân đằng sau

Khi chuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông đưa vào hoạt động, rất nhiều người đã háo hức trở thành một trong những hành khách đầu tiên. Tuy nhiên, vì chứng sau tàu xe mà cô gái này thậm chí đã không thể mở nổi mắt trên cả quảng đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-hoi-review-tau-tren-cao-gai-xinh-nguc-khung-co-bieu-cam-la-khien-bao-nguoi-kho-hieu-va-nguyen-nhan-dang-sau-435687.html