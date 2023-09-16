Hấp dẫn ly kỳ hành trình vây bắt hơn 70 con cá sấu khổng lồ xổng chuồng, chỉ một chút sai sót có thể mất mạng trước hàm răng sắc nhọn của 'quái vật đầm lầy'

Đoạn video này đã được quay tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông vào ngày 11/9, lực lượng chức năng đang nỗ lực bắt lại hơn 70 con cá sấu sổng chuồng sau mưa lũ.
Đời Sống 05:39 16/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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