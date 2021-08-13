Hành trình đón dâu gian nan, chú rể và nhà trai mang sính lễ đến thì bị nhà gái TÉ NƯỚC ướt đẫm nhưng vẫn tươi cười và sự thật khiến người xem bật ngửa

Một số người cho rằng đám cưới này ở Việt Nam và thực tế thì một số dân tộc như Nùng, Thái... cũng có tục té nước như vậy. Đoạn clip chia sẻ cho thấy chú rể cùng họ nhà trai bị tạt nước “ướt như chuột lột” mà vẫn vui vẻ khiến nhiều cư dân mạng vô cùng thích thú.
Đời Sống 17:18 13/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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