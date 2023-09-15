Hai mẹ con thoát chết trong gang tấc trước khi bức tường sụp đổ nhờ lời cảnh báo của người đàn ông lạ mặt

Đoạn video được camera giám sát quay lại tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 11/9. Khi 2 mẹ con đi ngang qua bước tương thì có người đàn ông đứng gần đó đã hét lên cảnh báo, thúc giục họ di chuyển nhanh chóng. Anh vừa kịp báo động thì bức tường đã sụp đổ.
Đời Sống 07:59 15/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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