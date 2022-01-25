Hãi hùng chứng kiến người dân liều mình bắt cá mập khổng lồ có độc nhưng lại mang về cho chó ăn - Lý do cho hành động kỳ lạ này là gì?

Không giống như hầu hết loài cá mập khác, thịt cá mập Greenland có độc tố oxit trimethylamine gây nguy hiểm đến sức khỏe không chỉ mỗi con người mà bất cứ sinh vật nào ăn phải.Tuy nhiên, nếu được chế biến thật kỹ lưỡng, thịt cá mập Greenland lại là đặc sản của dân bản địa vùng này.

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