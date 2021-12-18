Hà mã nổi điên tấn công giành con mồi khiến 'sát thủ đầm lầy' cũng phải nhún nhường chịu thua

Cá sấu chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm của hà mã. Dù cá sấu đang chuẩn bị hạ gục con mồi và sẵn sàng cho bữa trưa thịnh soạn nhưng gần đó bầy hà mã lại điên cuồng lao tới cướp công. Biết thân biết phận, sát thủ đầm lầy cũng không dám manh động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ma-noi-dien-tan-cong-gianh-con-moi-khien-sat-thu-dam-lay-cung-phai-nhun-nhuong-chiu-thua-441880.html