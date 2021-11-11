Hà mã con lấy thân mình bảo vệ hà mã mẹ đang bị thương trước sự truy sát của sư tử

Thay vì bỏ chạy, hà mã con đã lao hết tốc lực vào sư tử để xua đuổi và không cho nó tấn công mẹ mình. Đôi lúc sư tử vồ lên người hà mã con nhưng nó đã chạy thoát rồi sau đó quay lại tiếp tục tấn công kẻ đi săn. Cuối cùng, do không hào hứng trước việc chiến đấu với hà mã con nên sư tử đã bỏ đi.
Đời Sống 15:00 11/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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