'HÁ HỐC MỒM' trước loài giun có hình thù như bộ phận 'nhạy cảm' của đàn ông, nhưng lại là món ăn khoái khẩu của nhiều người

Loài giun Urechis unicinctus có hình dáng rất giống bộ phận sinh dục người nên còn được biết đến với tên gọi 'cá dương vật'. Chúng còn được sử dụng làm thức ăn sống ở nhiều nước trên thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-hoc-mom-truoc-loai-giun-co-hinh-thu-nhu-bo-phan-nhay-cam-cua-dan-ong-nhung-lai-la-mon-an-khoai-khau-cua-nhieu-nguoi-418136.html