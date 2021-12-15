Góc kỳ bí: Người đàn ông du hành thời gian đến năm 2046 tung bằng chứng gặp phiên bản tương lai của chính mình

Một người đàn ông tự nhận bản thân đã du hành thời gian đến năm 2046 khiến ai nấy đều khó có thể tin được. Tuy nhiên, để chứng minh bản thân không nói dối, người đàn ông sau đó đã tung bằng chứng gặp phiên phiên bản tương lai của chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-ky-bi-nguoi-dan-ong-du-hanh-thoi-gian-den-nam-2046-tung-bang-chung-gap-phien-ban-tuong-lai-cua-chinh-minh-441660.html