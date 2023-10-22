Giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến các công nhân bị treo lơ lửng ở độ cao hơn 150 mét, khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi

Sự việc xảy ra vào ngày 17/10, tại một công trường ở thành phố São Paulo, Brazil. Video ghi lại cảnh tượng các công nhân xây dựng đang cố gắng bám trụ trên những sợi cáp sau khi giàn giáo xây dựng giữa hai tòa tháp cao 33 tầng bất ngờ sập xuống.
Đời Sống 08:51 22/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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