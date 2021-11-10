Gái xinh mặc độc nội y mỏng tang đi tắm hồ băng -0 độ C vào sáng sớm, ai nấy phải ngã ngửa vì lý do đằng sau

Ở Thụy Điển, việc tắm nước lạnh đã có từ lâu đời và là truyền thống ở nước này. Do đó, nếu thấy một cô gái đi tắm hồ băng buổi sáng sẽ không có điều gì là lạ. Nghi thức tắm nước lạnh từ lâu được cho là có khả năng “chữa lành”, các hồ bơi là nơi nghỉ dưỡng sức khỏe mà nhiều người lựa chọn.

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