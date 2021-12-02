Gái xinh dùng 'skill' chân không khóa cổ người đàn ông, biết được lý do ai nấy cũng bất ngờ

Cụ thể, một cô gái đã đứng ra can ngăn cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông. Tuy nhiên, càng ra sức giải thích thì hai gã đàn ông càng trở nên hăng máu. Cuối cùng cô gái đành dồn sức quật ngã người đàn ông đang cởi trần xuống đất rồi sau đó dùng hai đùi kẹp chặt cổ của người này.
Đời Sống 08:00 02/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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