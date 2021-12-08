Gái xinh đặt hàng theo kiểu 'mẹ thiên hạ', 23 đơn hàng đến nhà chất đống nhưng chỉ lấy chiếc áo 77 nghìn khiến shipper phải 'hạn hán lời'

Suốt đoạn clip, anh chàng giao hàng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô gái, trong khi đó, cô gái gần như không nói được gì. Sau cùng, cô gái cũng chọn được một hộp hàng với giá 77 nghìn đồng. Anh giao hàng sau cùng cũng yêu cầu cô gái nhắn một tin nhắn với nội dung 'hủy tất cả các đơn hàng' vì người này không nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-dat-hang-theo-kieu-me-thien-ha-23-don-hang-den-nha-chat-dong-nhung-chi-lay-chiec-ao-77-nghin-khien-shipper-phai-han-han-loi-440451.html