Gà mái mẹ máu lửa quyết chiến sinh tử với XÀ TINH CHÚA để bảo vệ đàn con và cái kết cho kẻ đi săn

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, mặc dù gà mái mơ không thể giết chết kẻ thù nhưng con rắn hiểu rằng nó không thể thắng được gà mẹ đang toàn tâm toàn ý bảo vệ đàn con. Cuối cùng con rắn độc bỏ đi, còn gà mái mẹ tiếp tục che chở cho đàn con của mình.
Đời Sống 09:50 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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