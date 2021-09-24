Đường rộng phóng xe nhanh như tên bắn, 2 ‘quái xế’ gặp họa kinh hoàng ở ngã tư, nhiều người giật mình kinh hãi

Đoạn clip ghi hình vụ tai nạn sáng 23/9 tại Hải Phòng được chia sẻ thu hút nhiều ý kiến bình luận. Dù đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu xanh nhưng 2 tài xế điều khiển 2 xe máy chạy song song với tốc độ cao vẫn lao qua ngã tư và gặp tai nạn kinh hoàng.
Đời Sống 20:04 24/09/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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