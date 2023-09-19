Dừng ngay trước đầu xe tải để chờ sang đường, hai người phụ nữ đi xe máy bị tông ngã, cuốn vào gầm xe khiến người xem thót tim

Video được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem thót tim khi 2 người người phụ nữ bị tông ngã, cuốn vào gầm xe. Vì chiếc xe máy dừng trúng điểm mù nên tài xế không hề hay biết và cho xe di chuyển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-truoc-dau-xe-tai-de-cho-sang-duong-hai-nguoi-phu-nu-di-xe-may-bi-tong-nga-cuon-vao-gam-xe-khien-nguoi-xem-thot-tim-617712.html