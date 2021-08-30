‘Đứng hình’ trước body gợi cảm, đường cong uốn lượn của hot girl TikTok triệu người mê, sinh năm 2K4 nhưng lượt follow thuộc hàng khủng tại Việt Nam

Lê Thị Khánh Huyền - hot girl sinh năm 2004 đang là cái tên được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm, Cô nàng được biết đến là với tư cách là người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo và là 1 trong những người sở hữu tài khoản TikTok nhiều follow nhất Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-hinh-truoc-body-goi-cam-duong-cong-uon-luon-cua-hot-girl-tiktok-trieu-nguoi-me-sinh-nam-2k4-nhung-luot-follow-thuoc-hang-khung-tai-viet-nam-421259.html