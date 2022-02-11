Đưa ra chiến thuật sai lầm, thủ lĩnh rừng xanh rơi vào thế hạ phong dưới sức ép cực khủng của kẻ thù 'mình trơn'

Hổ dữ hung hãn với sức mạnh vượt trội, cộng thêm hàm răng và bộ vuốt sắc bén đã dễ dàng khống chế trước khi tung ra nhát cắn vào cổ trăn gấm. Thế nhưng những hành động lúc sau lại khiến con hổ phải hối hận vì chiến thuật sai lầm này!
Đời Sống 12:07 11/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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