Đùa giỡn với Tử Thần: Cặp đôi đánh đu phía trên 'biển lửa' đỏ rực, tai nạn phút cuối của cô gái khiến mọi người đứng tim

Tại một chương trình tìm kiếm tài năng của Mỹ, một cặp đôi đã vô cùng mạo hiểm khi trình diễn tiết mục xiếc đánh đu trên cao với nhiều động tác mạo hiểm. Tuy nhiên, tai nạn đã xảy ra khi chàng trai không bắt kịp chân của đồng đội mình và để cô ấy rơi thẳng xuống đất.
Đời Sống 17:09 20/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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