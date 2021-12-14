Đùa giỡn nhầm đối tượng, báo hoa mai nhận cái kết đắng khi đương đầu với bầy sư tử

Mặc dù cùng có họ hàng với nhau nhưng 'hai con mèo lớn' chưa bao giờ hòa thuận. Đều là loài động vật săn mồi cực khét tiếng ở rừng núi nên khó tránh những cuộc đụng độ nảy lửa. Tuy nhiên lần này với số lượng đồng đội áp đảo, sư tử có vẻ đang thắng thế trước báo hoa mai đơn độc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dua-gion-nham-doi-tuong-bao-hoa-mai-nhan-cai-ket-dang-khi-duong-dau-voi-bay-su-tu-441351.html