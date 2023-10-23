Điếng người cảnh tượng gấu khổng lồ đột nhập phòng trọ tìm thấy thức ăn khiến nhiều người kinh hãi

Video ghi lại vào ngày 18/10, tại huyện Biru, Tây Tạng, Trung Quốc. Theo đó, một con gấu nâu khổng lồ đột nhập bất ngờ vào khu vực phòng trọ khiến những người ở đây đã vô cùng kinh hãi dù nó không gây hại cho ai và sau khi tìm thấy thức ăn, con gấu đã rời đi.

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